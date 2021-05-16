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Všetky rady

  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventZákladná súprava pre novorodencov Newborn Natural

SCD301/01

5
| (166) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Naša fľaša Natural s výnimočne mäkkým cumlíkom ešte viac pripomína prsník. Široký cumlík na fľašu v tvare prsníka s pružným špirálovým dizajnom a lupienkami na zvýšenie pohodlia umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
Zobraziť všetky výhody

Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • Súprava Newborn Starter

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

166

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá startovací sada

Sadu jsem pořizovala do zálohy, kdyby náhodou bylo potřeba miminko přikrmit UM. Na UM přímo jsem zatím lahvičky nepoužila, ale používáme například na čaj, vodu. Dále jsem k sadě dokoupila savičku "Y" na kaše a tu též používáme. Malá, i když je stále kojená, tak ze Natural saviček v pohodě pije. Lahvičky se dobře udržují.

Výhody

praktická sada, lahvičky se dobře udržují, možnost dokoupit další savičky.

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

23/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný sada pro začátek

Láhve mají výměnné dudáky, lze dokoupit vyšší průtok. Kartáčem lze pohodlně mýt i dudáky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

04/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvela volba

Lahvicky jsou kvalitni ze silneho plastu a jen tak se nerozbiji. Savicka se snazi napodobit tvar prsa. Jen po delsim uzivani se zabarvily. Ale jinak stale jako nove.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.