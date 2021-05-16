Tento produkt už nie je dostupný
Súprava Newborn Starter
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.
5.0
z 5
166
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Luciášek01
16/05/2021
Česká republika
Skvělá startovací sada
Sadu jsem pořizovala do zálohy, kdyby náhodou bylo potřeba miminko přikrmit UM. Na UM přímo jsem zatím lahvičky nepoužila, ale používáme například na čaj, vodu. Dále jsem k sadě dokoupila savičku "Y" na kaše a tu též používáme. Malá, i když je stále kojená, tak ze Natural saviček v pohodě pije. Lahvičky se dobře udržují.
Výhody
praktická sada, lahvičky se dobře udržují, možnost dokoupit další savičky.
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Jenda42
23/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výborný sada pro začátek
Láhve mají výměnné dudáky, lze dokoupit vyšší průtok. Kartáčem lze pohodlně mýt i dudáky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Pavla K.
04/07/2020
Česká republika
Skvela volba
Lahvicky jsou kvalitni ze silneho plastu a jen tak se nerozbiji. Savicka se snazi napodobit tvar prsa. Jen po delsim uzivani se zabarvily. Ale jinak stale jako nove.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.