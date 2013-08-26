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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventAnalógový strážca detí

SCD470/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
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Zaistí bezpečný príjem v dome aj jeho okolí a minimálne rušenie z ostatných zariadení.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Dosah až 150

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Minimálne rušenie z iných monitorov

Minimálne rušenie z iných monitorov.

Rozsvieti sa, keď je potrebné nabiť alebo vymeniť batérie

Rozsvieti sa, keď je potrebné nabiť alebo vymeniť batérie.

Nastavenie hlasitosti rodičovskej jednotky podľa potreby pre každú situáciu

Poskytuje možnosť nastaviť hlasitosť rodičovskej jednotky podľa potreby pre ľubovoľnú situáciu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD470/00 Analogová dětská chůvička

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