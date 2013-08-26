Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Minimálne rušenie z iných monitorov.
Rozsvieti sa, keď je potrebné nabiť alebo vymeniť batérie.
Poskytuje možnosť nastaviť hlasitosť rodičovskej jednotky podľa potreby pre ľubovoľnú situáciu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD470/00 Analogová dětská chůvička