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Philips AventAnalógový strážca detí

SCD481/00

Počúvajte svoje dieťa

Zaistí bezpečný príjem v dome aj jeho okolí a minimálne rušenie z ostatných zariadení.

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Dosah až 200 m

Počúvajte svoje dieťa

Minimálne rušenie z iných monitorov

Minimálne rušenie z iných monitorov.

Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie

Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie

Umožňuje vám nastaviť úrovne zvuku a hlasitosti, aby ste počuli každý chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa

Spona na opasok poskytuje pohodlie a mobilitu, pričom máte voľné ruky

Spona na opasok poskytuje pohodlie a mobilitu, pričom máte voľné ruky

Spona na opasok poskytuje pohodlie a mobilitu, pričom máte voľné ruky.

Technické špecifikácie

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