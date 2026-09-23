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SCD481/00
Počúvajte svoje dieťa
Zaistí bezpečný príjem v dome aj jeho okolí a minimálne rušenie z ostatných zariadení.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Minimálne rušenie z iných monitorov.
Umožňuje vám nastaviť úrovne zvuku a hlasitosti, aby ste počuli každý chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa
Spona na opasok poskytuje pohodlie a mobilitu, pričom máte voľné ruky.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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