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  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent Audio MonitorsDetská pestúnka s technológiou DECT

SCD501/00

4.7
| (140) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
Vďaka základným prvkom elektronického stráženia detí prináša náš nový elektronický strážca detí SCD501/00 DECT dokonalý pocit istoty. To najspoľahlivejšie spojenie s krištáľovo čistým zvukom a upokojujúcim nočným svetlom pre vás aj vaše dieťa.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Základné spojenie s vaším dieťaťom

Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

  • 100% súkromné pripojenie

  • Nočné svetlo

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.

Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT

Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT

Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.

Režim Smart ECO na úsporu energie

Režim Smart ECO na úsporu energie

Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje intenzitu prenosového signálu a predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste k vášmu dieťaťu, tým menej energie je potrebné na dokonalé pripojenie (nie je dostupné v USA ani Kanade).

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

140

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Chůvička, která nezklame

Chůvička má krásný čistý zvuk a i v případě, že se setkají na jednom místě dvě tyto chůvičky, tak se nám nestalo, že by se mezi sebou rušily.

Výhody

Výhoda je, že je jak na baterky, tak s napájením přes kabel.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá ale kvalitní

S chuvou jsem velice spokojena je jednoducha ale plne funkční.Je dobré že je i na baterie dobrá výdrž.Světlo na ni používám také často.určitě doporučuji

Výhody

Jednoduchost a funkčnost

Nevýhody

Nevim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Bezkonkurenční chuvicka

Pouzivame uz přes 4 roky a jsem maximalne spokojená. Nikdy me nezklamala.Ma dlouhy dosah a prenasi skvele zvuk.Vyhodou je i nocni svetlo na detske casti

Výhody

Dlouhy dosah,skvely prenos zvuku.

Nevýhody

O zadne nevim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.

  2. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nemá funkciu nabíjania.