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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
100% súkromné pripojenie
Nočné svetlo
Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.
Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.
Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje intenzitu prenosového signálu a predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste k vášmu dieťaťu, tým menej energie je potrebné na dokonalé pripojenie (nie je dostupné v USA ani Kanade).
4.5
z 5
48
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Ivča21
27/10/2021
Česká republika
Chůvička, která nezklame
Chůvička má krásný čistý zvuk a i v případě, že se setkají na jednom místě dvě tyto chůvičky, tak se nám nestalo, že by se mezi sebou rušily.
Výhody
Výhoda je, že je jak na baterky, tak s napájením přes kabel.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Katy333
14/05/2021
Česká republika
Jednoduchá ale kvalitní
S chuvou jsem velice spokojena je jednoducha ale plne funkční.Je dobré že je i na baterie dobrá výdrž.Světlo na ni používám také často.určitě doporučuji
Výhody
Jednoduchost a funkčnost
Nevýhody
Nevim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Bezkonkurenční chuvicka
Pouzivame uz přes 4 roky a jsem maximalne spokojená. Nikdy me nezklamala.Ma dlouhy dosah a prenasi skvele zvuk.Vyhodou je i nocni svetlo na detske casti
Výhody
Dlouhy dosah,skvely prenos zvuku.
Nevýhody
O zadne nevim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.
Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nemá funkciu nabíjania.