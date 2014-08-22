Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Upozornenie na teplotu
Technológia DECT garantuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa
Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností
Dosah až 330 m, spona na opasok a šnúrka na krk vám poskytnú dokonalú mobilitu v domácnosti aj jej blízkom okolí
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Tento produkt je v USA a Kanade dostupný len s nastaveniami v stupňoch Fahrenheita.