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  • Správna teplota, maximálne pohodlie
  • Správna teplota, maximálne pohodlie
  • Správna teplota, maximálne pohodlie
  • Správna teplota, maximálne pohodlie
  • Správna teplota, maximálne pohodlie
  • Správna teplota, maximálne pohodlie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventStrážca detí DECT

SCD520/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Správna teplota, maximálne pohodlie
Užívajte si úplný pokoj mysle s novým radom Philips AVENT strážcov detí DECT, s ktorým môžete relaxovať v bezpečí s vedomím, že vaše dieťa je šťastné aj keď nie ste v miestnosti.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Nulové rušenie zaručené vďaka digitálnej technológii DECT

Správna teplota, maximálne pohodlie

  • Upozornenie na teplotu

Technológia DECT garantuje nulové rušenie

Technológia DECT garantuje nulové rušenie

Technológia DECT garantuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa

Istota s krištáľovo čistým zvukom

Istota s krištáľovo čistým zvukom

Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností

Extra široký dosah pre dokonalú mobilitu

Extra široký dosah pre dokonalú mobilitu

Dosah až 330 m, spona na opasok a šnúrka na krk vám poskytnú dokonalú mobilitu v domácnosti aj jej blízkom okolí

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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  1. Tento produkt je v USA a Kanade dostupný len s nastaveniami v stupňoch Fahrenheita.