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  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDigitálny detský video monitor

SCD610/00

4.2
| (6) Recenzie
Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
Naša digitálna videotechnológia na stráženie dieťaťa umožňuje kedykoľvek udržiavať bezpečné a dôverné spojenie s vaším dieťaťom.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Denné a nočné videnie kdekoľvek v domácnosti

Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom

  • Kompatibilný so 4 kamerami

Dosah 150 m

Dosah 150 m

Zostaňte v spojení s dieťaťom v domácnosti s dosahom 150 m

2,4" LCD obrazovka s denným a nočným videním

2,4" LCD obrazovka s denným a nočným videním

Sledujte vaše dieťa cez deň aj v noci. V plných farbách cez deň a infračerveno čiernobielo v noci

Automatický výber kanálov

Automatický výber kanálov

Počujte len vaše dieťa a nič iné. Tento monitor súbežne prepína medzi 120 kanálmi, čím udržuje spojenie bez akéhokoľvek rušenia

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

6

Recenzie

4
1

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

21/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny :)

Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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