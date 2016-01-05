Tento produkt už nie je dostupný
SCD610/00
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Kompatibilný so 4 kamerami
Zostaňte v spojení s dieťaťom v domácnosti s dosahom 150 m
Sledujte vaše dieťa cez deň aj v noci. V plných farbách cez deň a infračerveno čiernobielo v noci
Počujte len vaše dieťa a nič iné. Tento monitor súbežne prepína medzi 120 kanálmi, čím udržuje spojenie bez akéhokoľvek rušenia
4.2
z 5
6
Recenzie
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
ela31
21/12/2014
Polska
Rewelacyjny :)
Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD610/00 Wideoniania cyfrowa