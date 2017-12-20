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Tento produkt už nie je dostupný
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Sloníková darčeková súprava pre dievčatá je ideálnym darčekom pre mamičky a ich malé poklady. Táto praktická sada obsahuje jednu fľašu Natural, dva cumlíky a jednu sponu na cumlík.
1 Natural
9 oz/260 ml
Cumlík s pomalým prietokom
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kingusiaaa32
20/12/2017
Polska
Butelka najlepsza w swoim rodzaju.
Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
amandzix
31/12/2016
Polska
to wspaniała butelka
to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Szép motívum.
Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD627/01 Ajándékcsomag
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD627/01 Ajándékcsomag