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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDizajnová darčeková súprava

SCD628/01

5

| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Sloníková darčeková súprava pre dievčatá je ideálnym darčekom pre mamičky a ich malé poklady. Táto praktická sada obsahuje jednu fľašu Natural, dva cumlíky a jednu sponu na cumlík.

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Súprava fľaše, cumlíkov a spony na cumlík

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 1 Natural

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík s pomalým prietokom

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/12/2017

Polska

Polska

Butelka najlepsza w swoim rodzaju.

Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

31/12/2016

Polska

Polska

to wspaniała butelka

to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

23/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szép motívum.

Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD627/01 Ajándékcsomag

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD627/01 Ajándékcsomag

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