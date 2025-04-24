VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
  • Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením

Philips Avent Natural ResponseDarčeková súprava pre dieťatko

SCD657/11

5
| (187) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením
Umožňuje upokojujúce a pohodlné kŕmenie. Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, podporuje jedinečný rytmus cmúľania, prehĺtania a dýchania dieťaťa, zatiaľ čo ventil AirFree je navrhnutý tak, aby vzduch nevnikal do bruška a chránil tak pred kolikou, plynatosťou a refluxom.
Zobraziť všetky výhody

Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Tečie podobne ako prsník, pomáha znižovať problémy s kŕmením

  • 4 fľaše

  • Kefka na fľaše

  • Cumlík ultra soft

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Vyberte správny prietok cumlíka pre vaše dieťa

Vyberte správny prietok cumlíka pre vaše dieťa

Každé dieťa sa kŕmi odlišne a vyvíja sa vlastným tempom. Náš dizajn má celý rad prietokových rýchlostí, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše dieťa a prispôsobili si svoju fľašu. Všetky cumlíky sa chovajú ako prirodzené a sú vyrobené z mäkkého silikónu.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

187

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3
2

24/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku

Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .

Výhody

Kształt butelki i smoczka przepływ mleka

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

22/04/2025

Polska

Polska

Idealny zestaw na start dla maluszka

Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.

Výhody

Super działanie antykolkowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

21/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku!

Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.

Výhody

Dostępność, cena, łatwość w myciu

Nevýhody

Brak.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, ako pri kŕmení z prsníka