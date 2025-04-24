4 fľaše
Kefka na fľaše
Cumlík ultra soft
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Každé dieťa sa kŕmi odlišne a vyvíja sa vlastným tempom. Náš dizajn má celý rad prietokových rýchlostí, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše dieťa a prispôsobili si svoju fľašu. Všetky cumlíky sa chovajú ako prirodzené a sú vyrobené z mäkkého silikónu.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
5.0
z 5
187
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Kejti.landia
24/04/2025
Polska
Súčasť akcie
Najlepsze butelki na rynku
Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .
Výhody
Kształt butelki i smoczka przepływ mleka
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Marcela.mommy
22/04/2025
Polska
Súčasť akcie
Idealny zestaw na start dla maluszka
Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.
Výhody
Super działanie antykolkowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Weronika i Carmen
21/04/2025
Polska
Súčasť akcie
Najlepsze butelki na rynku!
Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.
Výhody
Dostępność, cena, łatwość w myciu
Nevýhody
Brak.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, ako pri kŕmení z prsníka