Tento produkt už nie je dostupný
2 fľaše
125 ml + 260 ml
Novor. priet. cumlík + pomalý priet.
0 m+ a 1 m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Anita92
12/06/2019
România
Produs usor de folosit
Recenzie din campania Philips Avent. Am avut placerea sa folosesc produsele de la Avent cu copii prietenilor si m am hotarat sa cumpar suseze,biberoane pentru atunci cand o sa avem si noi un bebe, care sper sa vina in curand.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD805/01 Set cadou cu biberoane anti-colici
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD805/01 Set cadou cu biberoane anti-colici
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.