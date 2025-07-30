1 fľaša
260 ml
Cumlík ultra soft
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.9
z 5
105
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Sonielka
30/07/2025
Slovensko
Najlepšia sada
Je tam všetko čo potrebujete. A cumle sú lepšie než od konkurencie drahých značiek. Malý má 8 mesiacov a jedine sme dokupovali väčšie cumle na fľaše.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca
Angil986
20/03/2026
Česká republika
Praktická sada
Noční sada od Philips Avent se u nás fakt osvědčila a byla to pro nás skvělá příležitost k vyzkoušení. Malý si tyhle lahvičky hodně oblíbil někdy se v noci probudí na mlíčko, jindy ho stačí jen uklidnit dudlíkem. Velkým pomocníkem je hlavně lahev se světelným kroužkem, díky kterému nemusím v noci rozsvěcet a úplně v pohodě se trefím malému do pusinky. Stejně tak dudlík rychle najdu a snadno ho vrátím zpátky, takže noční vstávání je hned o dost jednodušší.
Táto recenzia bola vytvorená pre Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Táto recenzia bola vytvorená pre Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Žirafa 0
12/03/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělý výrobek
Se savičkou na flasce sem velice spokojena i miminko. Design je neutrální barvy takže pokud bude pořizovat jako dárek někomu kdo neví co ještě čeká je to ideální a maminka bude určitě vděčná. Dudlík je taky skvělí kdyby miminku vypadl nemusíte nic všude v postýlce hledat protože svítí a v noci se nepřehledné
Výhody
Design , Savická
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011