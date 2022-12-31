SCD863/26
Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
Od denných zdriemnutí až po nočné kontroly – detský video monitor Philips Avent vám umožňuje byť stále nablízku vďaka živému 4,5-palcovému displeju, batérii s výdržou celú noc, obojsmernému zvuku a nočnému videniu. Nie je potrebný internet. Budete mať jedno jednoduché a bezpečné pripojenie.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
4,5-palcová obrazovka s vysokým rozlíšením
HD kamera
Kybernetická bezpečnosť s certifikáciou DEKRA
Pripojenie bez internetu
Využite čas, keď vaše dieťa spí, naplno s vedomím, že sa môžete kedykoľvek pozrieť do jeho izby a všetko jasne vidieť do najmenších detailov. Krištáľovo čistá 4,5-palcová obrazovka vám navyše pomôže cítiť sa dieťaťu bližšie a zostať s ním v spojení.
Pri slabom osvetlení sa naša HD kamera automaticky prepne do režimu nočného videnia, vďaka čomu budete mať svojho drobčeka vždy jasne na očiach. Chcete vidieť ten ospalý úsmev? Použite 4-násobné priblíženie.
Náš monitor má certifikát DEKRA, čo znamená, že spĺňa najprísnejšie svetové bezpečnostné normy, vďaka čomu sú chvíle strávené s vaším dieťatkom úplne bezpečné a súkromné.
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