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  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka
  • Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka

Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD863/26

Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka

Od denných zdriemnutí až po nočné kontroly – detský video monitor Philips Avent vám umožňuje byť stále nablízku vďaka živému 4,5-palcovému displeju, batérii s výdržou celú noc, obojsmernému zvuku a nočnému videniu. Nie je potrebný internet. Budete mať jedno jednoduché a bezpečné pripojenie.

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Akcia: Záruka vrátenia peňazí

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Jednoduché. Bezpečné. Vždy pripojené

Zostaňte v blízkosti svojho dieťatka

  • 4,5-palcová obrazovka s vysokým rozlíšením

  • HD kamera

  • Kybernetická bezpečnosť s certifikáciou DEKRA

  • Pripojenie bez internetu

Veľká 4,5-palcová obrazovka, živé farby a ostré detaily

Veľká 4,5-palcová obrazovka, živé farby a ostré detaily

Využite čas, keď vaše dieťa spí, naplno s vedomím, že sa môžete kedykoľvek pozrieť do jeho izby a všetko jasne vidieť do najmenších detailov. Krištáľovo čistá 4,5-palcová obrazovka vám navyše pomôže cítiť sa dieťaťu bližšie a zostať s ním v spojení.

HD kamera s nočným videním a 4-násobným priblížením

HD kamera s nočným videním a 4-násobným priblížením

Pri slabom osvetlení sa naša HD kamera automaticky prepne do režimu nočného videnia, vďaka čomu budete mať svojho drobčeka vždy jasne na očiach. Chcete vidieť ten ospalý úsmev? Použite 4-násobné priblíženie.

Certifikácia DEKRA – najprísnejšia norma o kybernetickej bezpečnosti

Certifikácia DEKRA – najprísnejšia norma o kybernetickej bezpečnosti

Náš monitor má certifikát DEKRA, čo znamená, že spĺňa najprísnejšie svetové bezpečnostné normy, vďaka čomu sú chvíle strávené s vaším dieťatkom úplne bezpečné a súkromné.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
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