3 fľaše
Cumlík ultra soft
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.8
z 5
36
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Syllka
22/05/2025
Polska
Nasz aktualny must have
Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Moniczka2
19/05/2025
Polska
Súčasť akcie
Polecam dla każdej mamy !
Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Mama K.
19/05/2025
Polska
Polubiliśmy te butelki od razu :)
Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)
Výhody
Szklane i łatwe w myciu
Nevýhody
Cięższe niż plastikowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011