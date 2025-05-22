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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Philips Avent Natural ResponseSklenená darčeková súprava pre novorodenca

SCD878/11

4.8
| (36) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík Natural Response uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Bábätká môžu piť vo vlastnom rytme ako na prsníku, takže je ľahké kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Nájsť správny cumlík je dôležité. Viac informácií nájdete nižšie.
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Cumlík, ktorý funguje ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • 3 fľaše

  • Cumlík ultra soft

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.8

z 5

36

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3

22/05/2025

Polska

Polska

Nasz aktualny must have

Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polecam dla każdej mamy !

Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polubiliśmy te butelki od razu :)

Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)

Výhody

Szklane i łatwe w myciu

Nevýhody

Cięższe niż plastikowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

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