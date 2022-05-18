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Všetky rady

  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Natural

SCF031/17

4.9
| (251) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Naša fľaša Natural s výnimočne mäkkým cumlíkom ešte viac pripomína prsník. Široký cumlík na fľašu v tvare prsníka s pružným špirálovým dizajnom a lupienkami na zvýšenie pohodlia umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
Zobraziť všetky výhody

Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 1 fľaša

  • 125 ml/4 oz

  • Priet. cumlík na fľašu pre novorodenca

  • 0 m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

251

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2

18/05/2022

Česká republika

Česká republika

Lahvičku doporučuji

Lahvička je speciálně tvarovaná tak, že připomíná prso. Ideální pro začáteční pití z láhve nebo kombinované pití z láhve a kojení. Má taky anticolic systém, co si myslím je v dnešní době nezbytnost u lahví i dudlíku. Spokojenost.

Výhody

Anticolic system, tvar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural

13/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je skvělý pro kojence

Dítě nemá díky této lahvičce problém s přechodem mezi kojením a krmením z láhve.

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural

13/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super

Na doporučení jiných maminek. A hodnocení na internetu.

Výhody

Váha kvalita

Nevýhody

Zatím žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.