Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
125 ml/4 oz
Priet. cumlík na fľašu pre novorodenca
0 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.
4.9
z 5
251
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ensiinka
18/05/2022
Česká republika
Lahvičku doporučuji
Lahvička je speciálně tvarovaná tak, že připomíná prso. Ideální pro začáteční pití z láhve nebo kombinované pití z láhve a kojení. Má taky anticolic systém, co si myslím je v dnešní době nezbytnost u lahví i dudlíku. Spokojenost.
Výhody
Anticolic system, tvar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural
Lusysek
13/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je skvělý pro kojence
Dítě nemá díky této lahvičce problém s přechodem mezi kojením a krmením z láhve.
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural
Zrzek
13/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Super
Na doporučení jiných maminek. A hodnocení na internetu.
Výhody
Váha kvalita
Nevýhody
Zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF030/17 Dětská lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.