Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
330 ml (11 oz)
Cumlík na fľašu s rýchlym prietokom
6 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Hladký cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý tak, aby vyhovoval meniacim sa potrebám vášho bábätka.
Integrované lupienky a drážky, ktoré cumlíku dodávajú pružnosť a zabraňujú jeho vťahovaniu, zaisťujú kŕmenie bez prerušenia.
4.9
z 5
113
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Super lahev
Mam vyzkousenou tuto i lahev classic a obe jsou výborné. Tato ma savicku vice podobnou bradavce .
Výhody
Dobre se drzi miminku,savicka tvarem velmi podobna bradavce.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural
Zebřička
31/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Naprostá spokojenost,syn nemá bolesti bříška
Láhve a savičky od značky Phillips doporučuji všem maminkám malých dětí. Žádné bolesti bříška nás už netrápí.
Výhody
Kvalitní výrobek
Nevýhody
Dražší,ale kvalitní
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural
mam-mon
20/05/2020
Česká republika
Výborná lahvička
Na základě kladných recenzí jsem zvolila tento produkt, a i já mohu tento produkt doporučit. Hezká a ergonomická láhev. Jemný dudlík ve tvaru bradavky. Snadné čištění.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011