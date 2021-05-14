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  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Natural

SCF036/17

4.9
| (113) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Naša fľaša Natural s cumlíkom s rebrovaným dizajnom zamedzujúcim jeho vťahovanie do fľaše je určená pre väčšie bábätká. Lupienky na zvýšenie pohodlia a prirodzený tvar pripomínajúci prsník umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 1 fľaša

  • 330 ml (11 oz)

  • Cumlík na fľašu s rýchlym prietokom

  • 6 m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Mäkký a hladký silikón pre meniace sa potreby vášho bábätka

Hladký cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý tak, aby vyhovoval meniacim sa potrebám vášho bábätka.

Pružný rebrovaný dizajn cumlíka zamedzujúci jeho vťahovanie

Pružný rebrovaný dizajn cumlíka zamedzujúci jeho vťahovanie

Integrované lupienky a drážky, ktoré cumlíku dodávajú pružnosť a zabraňujú jeho vťahovaniu, zaisťujú kŕmenie bez prerušenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

113

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

4

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super lahev

Mam vyzkousenou tuto i lahev classic a obe jsou výborné. Tato ma savicku vice podobnou bradavce .

Výhody

Dobre se drzi miminku,savicka tvarem velmi podobna bradavce.

Nevýhody

Casem se omyje odmerka vody.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural

31/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Naprostá spokojenost,syn nemá bolesti bříška

Láhve a savičky od značky Phillips doporučuji všem maminkám malých dětí. Žádné bolesti bříška nás už netrápí.

Výhody

Kvalitní výrobek

Nevýhody

Dražší,ale kvalitní

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborná lahvička

Na základě kladných recenzí jsem zvolila tento produkt, a i já mohu tento produkt doporučit. Hezká a ergonomická láhev. Jemný dudlík ve tvaru bradavky. Snadné čištění.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF036/17 Dětská lahev Natural

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