60 ml/2 oz
0 m+
Cumlík je navrhnutý tak, aby znižoval problémy s kŕmením tým, že odvádza vzduch z bruška dieťaťa.
Náš flexibilný špirálový dizajn v kombinácii s pohodlnými vložkami umožňuje prirodzený pohyb počas kŕmenia dieťaťa.
Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MorenaB
27/07/2020
Hrvatska
Prva bočica za bebe
Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.
Výhody
Savršena.
Nevýhody
Nema negativnih primjedbi.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
gabrielacik
20/11/2019
România
Foarte multumit
Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Klara
14/06/2019
România
Rewiev Philips
Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.