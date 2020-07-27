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  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká
  • Ideálny pre menšie brušká

Philips Avent Detská fľašaDetská fľaša Natural

SCF039/17

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ideálny pre menšie brušká
Obsahuje cumlík na fľašu s prvým prietokom. Malá nádoba pomáha zabezpečiť primerané množstvo pre menšie bruško dieťaťa. Fľaše sú navrhnuté tak, aby znižovali koliku a nepohodlie tým, že odvádzajú vzduch z bruška dieťaťa. Funguje so všetkými cumlíkmi Natural line.
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Ideálny pre menšie brušká

Ideálny pre menšie brušká

  • 60 ml/2 oz

  • 0 m+

Navrhnuté na zmierňovanie koliky

Navrhnuté na zmierňovanie koliky

Cumlík je navrhnutý tak, aby znižoval problémy s kŕmením tým, že odvádza vzduch z bruška dieťaťa.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Náš flexibilný špirálový dizajn v kombinácii s pohodlnými vložkami umožňuje prirodzený pohyb počas kŕmenia dieťaťa.

Mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník

Mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prva bočica za bebe

Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.

Výhody

Savršena.

Nevýhody

Nema negativnih primjedbi.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

20/11/2019

România

România

Foarte multumit

Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

14/06/2019

România

România

Rewiev Philips

Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.