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  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na prirodzené kŕmenie Natural

SCF041/27

4.8
| (22) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Náš výnimočne mäkký cumlík na fľašu s pružným špirálovým dizajnom ešte viac pripomína prsník. Lupienky na zvýšenie pohodlia a prirodzený tvar pripomínajúci prsník umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
Zobraziť všetky výhody

Mimoriadne mäkký a ohybný cumlík

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 2 kusy

  • Prietok pre novorodenca

  • 0 m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

22

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

4
3
2

23/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Ideální k základní sadě

Dokoupili jsme k základní Natural sadě, čímž máme 4 láhve a průtokem 0+.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Dudlík Natural

20/04/2022

Polska

Polska

Rewelacyjny smoczek

Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka

Výhody

Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Smoczek Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Smoczek Natural

11/04/2022

Polska

Polska

Świetny materiał i konstrukcja

Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.

Výhody

Miękki, delikatny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Smoczek Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Smoczek Natural

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