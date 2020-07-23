Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Prietok pre novorodenca
0 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.
4.8
z 5
22
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Jenda42
23/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Ideální k základní sadě
Dokoupili jsme k základní Natural sadě, čímž máme 4 láhve a průtokem 0+.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Dudlík Natural
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Rewelacyjny smoczek
Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka
Výhody
Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Smoczek Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Smoczek Natural
KereMere
11/04/2022
Polska
Świetny materiał i konstrukcja
Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.
Výhody
Miękki, delikatny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Smoczek Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF041/27 Smoczek Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011