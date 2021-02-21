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  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na prirodzené kŕmenie Natural

SCF043/27

4.7
| (60) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Náš výnimočne mäkký cumlík na fľašu s pružným špirálovým dizajnom ešte viac pripomína prsník. Lupienky na zvýšenie pohodlia a prirodzený tvar pripomínajúci prsník umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
Zobraziť všetky výhody

Mimoriadne mäkký a ohybný cumlík

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 2 kusy

  • Stredný prietok

  • 3 m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

60

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

21/02/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělé univerzální dudlíky

Variabilita průtoku, kvalita zpracování. Miminko je se savičkou spokojeno. :-)

Výhody

variabilita průtoku, kvalita zpracování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF045/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF045/27 Dudlík Natural

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Skvěle, používáme jen philips lahvičky a savicky Doporučuji všem pro mimca

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF045/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF045/27 Dudlík Natural

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

To nejlepší pro mé miminko

Jelikož malá od malička netrpí kolikama, rozhodla jsem se jí koupit natural stavičky, je od narození na UM takže výběr lahvičky a saviček byl velice důležitý a jsem ráda, že jsem zvolila dobře. Malá se krásně přisaje a spokojeně pije. Doporučuji všem maminkám, které nemohou dopřát svému dítěti mlíčko. Jsem velice spokojená.

Výhody

příjemný materiál a funkčnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF043/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF043/27 Dudlík Natural

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