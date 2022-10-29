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  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na prirodzené kŕmenie Natural

SCF044/27

4.9
| (91) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Náš cumlík s rebrovaným dizajnom zamedzujúcim jeho vťahovanie do fľaše je určený pre väčšie bábätká. Lupienky na zvýšenie pohodlia a prirodzený tvar pripomínajúci prsník umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 2 kusy

  • Rýchly prietok

  • 6 m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Mäkký a hladký silikón pre meniace sa potreby vášho bábätka

Hladký cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý tak, aby vyhovoval meniacim sa potrebám vášho bábätka.

Pružný rebrovaný dizajn cumlíka zamedzujúci jeho vťahovanie

Pružný rebrovaný dizajn cumlíka zamedzujúci jeho vťahovanie

Integrované lupienky a drážky, ktoré cumlíku dodávajú pružnosť a zabraňujú jeho vťahovaniu, zaisťujú kŕmenie bez prerušenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

91

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

1

29/10/2022

Česká republika

Česká republika

Doporucuji, super vyrobek

Vyrobek mohu plne doporucit, splnuje vse jak je uvedeno v popiskach. Dite je spokojene, dobra savost. Nemam co vytknout.

Výhody

Tvar dudliku

Nevýhody

Zadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural

28/10/2022

Česká republika

Česká republika

Savička je skvělá

Ač ještě kojím, tak je někdy prostě nutné dát mimču lahvičku. Tato nám sedí skvěle, mému dítěti vyhovuje a pije z ní rádo a to je pro mě hlavní. Průtok je úplně ideální a materiál také. A v poslední době se nám zmenšil i počet kolik, věřím, že je to právě díky této savičce.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší !

Už jsme s dcerou vyzkoušeli snad všechno značky lahviček a saviček ale nejvíc ji vyhovuje tato a konečně v klidu pije své mlíčko a neublinkává jako u jiných.

Výhody

Tvar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural

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