Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Rýchly prietok
6 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Hladký cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý tak, aby vyhovoval meniacim sa potrebám vášho bábätka.
Integrované lupienky a drážky, ktoré cumlíku dodávajú pružnosť a zabraňujú jeho vťahovaniu, zaisťujú kŕmenie bez prerušenia.
4.9
z 5
91
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Marc 75
29/10/2022
Česká republika
Doporucuji, super vyrobek
Vyrobek mohu plne doporucit, splnuje vse jak je uvedeno v popiskach. Dite je spokojene, dobra savost. Nemam co vytknout.
Výhody
Tvar dudliku
Nevýhody
Zadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural
PetraPetra1
28/10/2022
Česká republika
Savička je skvělá
Ač ještě kojím, tak je někdy prostě nutné dát mimču lahvičku. Tato nám sedí skvěle, mému dítěti vyhovuje a pije z ní rádo a to je pro mě hlavní. Průtok je úplně ideální a materiál také. A v poslední době se nám zmenšil i počet kolik, věřím, že je to právě díky této savičce.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural
MatkaCh1
27/10/2022
Česká republika
Nejlepší !
Už jsme s dcerou vyzkoušeli snad všechno značky lahviček a saviček ale nejvíc ji vyhovuje tato a konečně v klidu pije své mlíčko a neublinkává jako u jiných.
Výhody
Tvar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF044/27 Dudlík Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011