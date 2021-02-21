Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Variabilný prietok
3 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Hladký cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý tak, aby vyhovoval meniacim sa potrebám vášho bábätka.
Integrované lupienky a drážky, ktoré cumlíku dodávajú pružnosť a zabraňujú jeho vťahovaniu, zaisťujú kŕmenie bez prerušenia.
4.7
z 5
60
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Romes
21/02/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělé univerzální dudlíky
Variabilita průtoku, kvalita zpracování. Miminko je se savičkou spokojeno. :-)
Výhody
variabilita průtoku, kvalita zpracování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF045/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF045/27 Dudlík Natural
Kačule
31/05/2020
Česká republika
Perfektní
Skvěle, používáme jen philips lahvičky a savicky Doporučuji všem pro mimca
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF045/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF045/27 Dudlík Natural
Katulis
28/05/2020
Česká republika
To nejlepší pro mé miminko
Jelikož malá od malička netrpí kolikama, rozhodla jsem se jí koupit natural stavičky, je od narození na UM takže výběr lahvičky a saviček byl velice důležitý a jsem ráda, že jsem zvolila dobře. Malá se krásně přisaje a spokojeně pije. Doporučuji všem maminkám, které nemohou dopřát svému dítěti mlíčko. Jsem velice spokojená.
Výhody
příjemný materiál a funkčnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF043/27 Dudlík Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF043/27 Dudlík Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011