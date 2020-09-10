Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
120 ml/4 oz
Priet. cumlík na fľašu pre novorodenca
0 m+
Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.
4.8
z 5
95
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
GabbyDC
10/09/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Skleněná lahvička Avent
Nejvíce se mi na lahvičce líbí to, že se dobře drží a je skleněná. Sklo mi přijde mnohem lepší než plast. A hlavně se lépe udržuje a není tak mastná od mléka. Chtěla bych, aby Philips dělal všechny lahvičky skleněné a hlavně ty anticolokové
Výhody
sklo, dobře se drží
Nevýhody
není anticoloc
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Evelína91
09/09/2020
Česká republika
Súčasť akcie
Nejlepší volba
Sklo neuvolňuje žádné škodlivé látky a vydrží mnohem déle než plast. Savička připomíná matčino prso a proto nevznikl problém s přisátím.
Výhody
Lahvička je malá, skladná, skvěle se drží
Nevýhody
hmotnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
06/09/2020
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělá lahvička
Borosilikát patří k mým oblíbeným materiálům a tak byla lahvička v tomto ohledu ideální volbou. Je příjemná na omak a dobře padne do ruky. Naše malá si jí také s radostí hned ohmatávala a nechtěla mi ji vrátit. Naše dítě je primárně kojené, takže preferujeme dudlíky, které mají minimální riziko narušení kojení, což verze Natural aspoň v našem případě splnila, a tedy úspěšně supluje v případech nouze či když dítě nabídneme čaj/vodu. Co mohu posoudit, tak náš potomek mé kladné hodnocení sdílí.
Výhody
Výborný materiál, dudlík ideální k doplnění kojení
Nevýhody
Sklo rychleji předává teplo, je těžší, ale to je mnohdy spíše výhodou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.