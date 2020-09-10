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  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSklenená detská fľaša Natural

SCF051/17

4.8
| (95) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Naša fľaša Natural s výnimočne mäkkým cumlíkom ešte viac pripomína prsník. Široký cumlík na fľašu v tvare prsníka s pružným špirálovým dizajnom a lupienkami na zvýšenie pohodlia umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 1 fľaša

  • 120 ml/4 oz

  • Priet. cumlík na fľašu pre novorodenca

  • 0 m+

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

95

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3

10/09/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skleněná lahvička Avent

Nejvíce se mi na lahvičce líbí to, že se dobře drží a je skleněná. Sklo mi přijde mnohem lepší než plast. A hlavně se lépe udržuje a není tak mastná od mléka. Chtěla bych, aby Philips dělal všechny lahvičky skleněné a hlavně ty anticolokové

Výhody

sklo, dobře se drží

Nevýhody

není anticoloc

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

09/09/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší volba

Sklo neuvolňuje žádné škodlivé látky a vydrží mnohem déle než plast. Savička připomíná matčino prso a proto nevznikl problém s přisátím.

Výhody

Lahvička je malá, skladná, skvěle se drží

Nevýhody

hmotnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

06/09/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička

Borosilikát patří k mým oblíbeným materiálům a tak byla lahvička v tomto ohledu ideální volbou. Je příjemná na omak a dobře padne do ruky. Naše malá si jí také s radostí hned ohmatávala a nechtěla mi ji vrátit. Naše dítě je primárně kojené, takže preferujeme dudlíky, které mají minimální riziko narušení kojení, což verze Natural aspoň v našem případě splnila, a tedy úspěšně supluje v případech nouze či když dítě nabídneme čaj/vodu. Co mohu posoudit, tak náš potomek mé kladné hodnocení sdílí.

Výhody

Výborný materiál, dudlík ideální k doplnění kojení

Nevýhody

Sklo rychleji předává teplo, je těžší, ale to je mnohdy spíše výhodou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

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  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.