Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík na fľašu s pomalým prietokom
1m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.
4.8
z 5
370
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
LeaK
26/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Láhev na mléko
pro druhého syna, roky používáme u prvorozeného..Umýváno v myčce
Výhody
Synovi vyhovuje
Nevýhody
Omyly se číslice označující ml u předchozího výrobku, uvidíme co tato láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/22 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/22 Dětská lahev Natural
Niki.barty
25/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dětská lahev Natural
Milujeme lahvičky natural, jsou lehké, dobře se myjí, občas i nějaký tvrdý pád přežijí :) roztomilé obrázky už jsou bonusem :)
Výhody
Lehkost, tvar dudlíku i lahvičky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/24 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/24 Dětská lahev Natural
Syčák
15/05/2021
Česká republika
Skvělá lahev
Máme odsávačku Avent, a už nestačila lahvička 125ml, vše na sebe krásně pasuje. Líbil se nám hrošík, tak už je doma. Dobře se vymývá.
Výhody
Kompatibilita se všemi produkty Avent
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/22 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/22 Dětská lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.