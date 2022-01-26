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Všetky rady

  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Natural

SCF070/25

4.8
| (370) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Naša fľaša Natural s výnimočne mäkkým cumlíkom ešte viac pripomína prsník. Široký cumlík na fľašu v tvare prsníka s pružným špirálovým dizajnom a lupienkami na zvýšenie pohodlia umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
Zobraziť všetky výhody

Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík na fľašu s pomalým prietokom

  • 1m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.8

z 5

370

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

26/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Láhev na mléko

pro druhého syna, roky používáme u prvorozeného..Umýváno v myčce

Výhody

Synovi vyhovuje

Nevýhody

Omyly se číslice označující ml u předchozího výrobku, uvidíme co tato láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/22 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/22 Dětská lahev Natural

25/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dětská lahev Natural

Milujeme lahvičky natural, jsou lehké, dobře se myjí, občas i nějaký tvrdý pád přežijí :) roztomilé obrázky už jsou bonusem :)

Výhody

Lehkost, tvar dudlíku i lahvičky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/24 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/24 Dětská lahev Natural

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahev

Máme odsávačku Avent, a už nestačila lahvička 125ml, vše na sebe krásně pasuje. Líbil se nám hrošík, tak už je doma. Dobře se vymývá.

Výhody

Kompatibilita se všemi produkty Avent

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/22 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF070/22 Dětská lahev Natural

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.