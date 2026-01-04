Tento produkt už nie je dostupný
Navrhnutý pre novorodencov
Ortodontický a bez obsahu BPA
2 kusy
0 – 2 m
Náš cumlík pre novorodencov je špeciálne navrhnutý tak, aby sa zmestil do malých ústočiek a hlavičiek. Vďaka ľahkému dizajnu bez krúžka je ideálnym prvým cumlíkom a je vhodný pre deti do 6 mesiacov. Tvar a veľkosť cumlíka pomáhajú dieťatku pohodlne prejsť na naše rady cumlíkov Philips Avent ultra air a ultra soft s cieľom vždy splniť jeho prirodzenú potrebu sania
Keď sme sa spýtali rodičov, ako ich dieťatká reagujú na naše textúrované silikónové cumlíky, v priemere 98 % z nich sa vyjadrilo, že ich dieťa cumlíky Philips Avent ultra prijíma.
Naše ortodontické, symetrické a mäkké silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby zaistili prirodzený vývin ústneho podnebia.
4.9
z 5
173
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Výhody
Měkký, pružný, svítící
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Výhody
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Nevýhody
Jiny typ savicky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
NikolaV.
02/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Lehkost a ještě svítí :)
Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)
Výhody
Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický
Nevýhody
vyšší cena, ocením čistší design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania