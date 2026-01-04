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  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent Cumlíkultra start

SCF075/02

4.9
| (173) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Upokojuje novorodencov od prvého dňa
Bezstarostné upokojenie novorodenca od prvého dňa. Cumlík Philips Avent ultra start sa vďaka svojmu malému a ľahkému dizajnu dokonale prispôsobí ústam vášho novorodenca. Bez ohľadu na to, kto sa o bábätko stará, pohodlie a spokojnosť sú na dosah.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Malý a ľahký s dokonalým prispôsobením

Upokojuje novorodencov od prvého dňa

  • Navrhnutý pre novorodencov

  • Ortodontický a bez obsahu BPA

  • 2 kusy

  • 0 – 2 m

Ľahký cumlík pre novorodencov, bezpečné používanie do 6 mesiacov

Ľahký cumlík pre novorodencov, bezpečné používanie do 6 mesiacov

Náš cumlík pre novorodencov je špeciálne navrhnutý tak, aby sa zmestil do malých ústočiek a hlavičiek. Vďaka ľahkému dizajnu bez krúžka je ideálnym prvým cumlíkom a je vhodný pre deti do 6 mesiacov. Tvar a veľkosť cumlíka pomáhajú dieťatku pohodlne prejsť na naše rady cumlíkov Philips Avent ultra air a ultra soft s cieľom vždy splniť jeho prirodzenú potrebu sania

98 % prijatie cumlíka*

98 % prijatie cumlíka*

Keď sme sa spýtali rodičov, ako ich dieťatká reagujú na naše textúrované silikónové cumlíky, v priemere 98 % z nich sa vyjadrilo, že ich dieťa cumlíky Philips Avent ultra prijíma.

Optimálny pre zdravý vývoj ústnej dutiny

Optimálny pre zdravý vývoj ústnej dutiny

Naše ortodontické, symetrické a mäkké silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby zaistili prirodzený vývin ústneho podnebia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

173

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Výhody

Měkký, pružný, svítící

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Výhody

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Nevýhody

Jiny typ savicky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Lehkost a ještě svítí :)

Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)

Výhody

Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický

Nevýhody

vyšší cena, ocením čistší design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania