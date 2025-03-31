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Philips Avent Cumlík ultra start Nočný

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Philips Avent Cumlíkultra start Nočný

SCF075/08

Philips Avent Cumlík ultra start Nočný

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  • Čistenie a sterilizácia cumlíkov Philips Avent pomocou puzdra na prenášanie a mikrovlnnej rúry
    Čistenie a sterilizácia cumlíkov Philips Avent pomocou puzdra na prenášanie a mikrovlnnej rúry
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Návod na použitie

  • PDF súbor, 1.6 MB
  • 9 July 2025

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