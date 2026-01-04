Navrhnutý pre novorodencov
Bez obsahu BPA
2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*
0 – 2 m
Náš cumlík pre novorodencov je špeciálne navrhnutý tak, aby sa zmestil do malých ústočiek a hlavičiek. Vďaka ľahkému dizajnu bez krúžka je ideálnym prvým cumlíkom a je vhodný pre deti do 6 mesiacov. Tvar a veľkosť cumlíka pomáhajú dieťatku pohodlne prejsť na naše rady cumlíkov Philips Avent ultra air a ultra soft s cieľom vždy splniť jeho prirodzenú potrebu sania.
Naše ortodontické, symetrické a mäkké silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby zaistili prirodzený vývin ústneho podnebia.
Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.
4.9
z 5
173
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Výhody
Měkký, pružný, svítící
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Výhody
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Nevýhody
Jiny typ savicky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
NikolaV.
02/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Lehkost a ještě svítí :)
Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)
Výhody
Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický
Nevýhody
vyšší cena, ocením čistší design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).
Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).
V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.