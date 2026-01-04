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  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
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  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa

Philips Avent Cumlíkultra start

SCF075/12

4.9
| (173) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Upokojuje novorodencov od prvého dňa
Pokoj od samého začiatku. Cumlíky Philips Avent ultra start sú vyrobené tak, aby vyhovovali ústam novorodencov a mohli sa bezpečne používať až do 6 mesiacov. Pohodlie a úľava sú vždy nablízku, bez ohľadu na to, kto sa o dieťa stará. Teraz obsahuje až 80 % materiálov rastlinného pôvodu.*
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Malý a ľahký s dokonalým prispôsobením

Upokojuje novorodencov od prvého dňa

  • Navrhnutý pre novorodencov

  • Bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*

  • 0 – 2 m

Presne na mieru pre malé ústa

Presne na mieru pre malé ústa

Náš cumlík pre novorodencov je špeciálne navrhnutý tak, aby sa zmestil do malých ústočiek a hlavičiek. Vďaka ľahkému dizajnu bez krúžka je ideálnym prvým cumlíkom a je vhodný pre deti do 6 mesiacov. Tvar a veľkosť cumlíka pomáhajú dieťatku pohodlne prejsť na naše rady cumlíkov Philips Avent ultra air a ultra soft s cieľom vždy splniť jeho prirodzenú potrebu sania.

Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny

Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny

Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.

Obľúbené bábätkami s 98 % prijatím cumlíkov**

Obľúbené bábätkami s 98 % prijatím cumlíkov**

Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

173

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Výhody

Měkký, pružný, svítící

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Výhody

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Nevýhody

Jiny typ savicky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Lehkost a ještě svítí :)

Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)

Výhody

Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický

Nevýhody

vyšší cena, ocením čistší design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).

  2. Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).

  3. V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.

  4. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.