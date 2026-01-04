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  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa
  • Upokojuje novorodencov od prvého dňa

Philips Avent CumlíkNočný ultra start

SCF075/17

4.9

| (173) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Upokojuje novorodencov od prvého dňa

Pokoj od samého začiatku. Nočný cumlík Philips Avent ultra start je vyrobený tak, aby vyhovoval ústam novorodencov a mohol sa bezpečne používať až do 6 mesiacov. Žiari v tme, takže pohodlie a úľavu ľahko nájdete aj po zhasnutí svetiel. Teraz obsahuje až 80 % materiálov rastlinného pôvodu.*

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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Prispôsobenie, ktoré je tak akurát, aj v noci

Upokojuje novorodencov od prvého dňa

  • Kryt, ktorý žiari v tme

  • Bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*

  • 0 – 2 m

Presne na mieru pre malé ústa

Presne na mieru pre malé ústa

Náš cumlík pre novorodencov je špeciálne navrhnutý tak, aby sa zmestil do malých ústočiek a hlavičiek. Vďaka ľahkému dizajnu bez krúžka je ideálnym prvým cumlíkom a je vhodný pre deti do 6 mesiacov. Tvar a veľkosť cumlíka pomáhajú dieťatku pohodlne prejsť na naše rady cumlíkov Philips Avent ultra air a ultra soft s cieľom vždy splniť jeho prirodzenú potrebu sania.

Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny

Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny

Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.

Obľúbené bábätkami s 98 % prijatím cumlíkov**

Obľúbené bábätkami s 98 % prijatím cumlíkov**

Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

173

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Výhody

Měkký, pružný, svítící

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Výhody

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Nevýhody

Jiny typ savicky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Lehkost a ještě svítí :)

Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)

Výhody

Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický

Nevýhody

vyšší cena, ocením čistší design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2024-12-02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2024-12-02

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).

  2. Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).

  3. Na základe výsledkov spotrebiteľského testu v USA (2023, n = 201).

  4. V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.

  5. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.