Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent
E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk
Cumlíky
Všetky rady
Philips Avent ultra air sterilizátor
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
SCF085/03
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Eco passport - English (US)
Návod na použitie - English (US)
Všetko (3)
Čítal/-a som správy o cumlíkoch a BPA – ako môžete preukázať, že cumlíky Philips Avent neobsahujú BPA?
Sú cumlíky Philips Avent bezpečné pre moje dieťa?
Je môj výrobok Philips Avent bez obsahu BPA a BPS?
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme