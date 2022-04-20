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Všetky rady

  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať

Philips Avent ultra airCumlík

SCF085/34

4.9
| (651) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
Pokojné cumľanie vďaka pohodliu vzduchu. Cumlík Philips Avent ultra air má mimoriadne veľké otvory na vzduch, ktoré udržia pokožku vášho dieťatka suchú. K dispozícii v rôznych farbách a vzoroch.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Mimoriadne veľké otvory na vzduch na pohodlnejšie cumľanie

Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať

  • Umožňuje pokožke dieťaťa dýchať

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 kusy

  • 6-18 m

Nechajte pokožku dieťaťa dýchať

Nechajte pokožku dieťaťa dýchať

Mimoriadne veľké prieduchy umožňujú pokožke vášho dieťaťa dýchať, takže zostane počas cmúľania suchšia.

98 % prijatie cumlíka*

98 % prijatie cumlíka*

Keď sme sa spýtali rodičov, ako ich dieťatká reagujú na naše textúrované silikónové cumlíky, v priemere 98 % z nich sa vyjadrilo, že ich dieťa cumlíky Philips Avent ultra soft a ultra air prijíma.

Cumlík je vyrobený zo 100 % silikónu potravinárskej kvality

Cumlík je vyrobený zo 100 % silikónu potravinárskej kvality

Pre naše cumlíky ultra soft a ultra air sme zámerne vybrali silikónový materiál, pretože je to bezpečný a inertný materiál, bežne používaný v zdravotníckych aplikáciách, bez obsahu nebezpečných chemikálií, endokrinných aktívnych látok (napr. BPA) a alergénov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

651

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

20/04/2022

Slovensko

Slovensko

Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.

Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.

Výhody

Ľahký

Nevýhody

Žiadne

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Poprve s ultra air.

Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.

Výhody

Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro

Nevýhody

Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dudlík

S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.

Výhody

Vzdušnost, vzhled, cena.

Nevýhody

Asi nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA ukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft.

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania