Tento produkt už nie je dostupný
Umožňuje pokožke dieťaťa dýchať
Ortodontické a bez obsahu BPA
1 kusy
0 – 6 m
Mimoriadne veľké prieduchy umožňujú pokožke vášho dieťaťa dýchať, takže zostane počas cmúľania suchšia.
Keď sme sa spýtali rodičov, ako ich dieťatká reagujú na naše textúrované silikónové cumlíky, v priemere 98 % z nich sa vyjadrilo, že ich dieťa cumlíky Philips Avent ultra soft a ultra air prijíma.
Pre naše cumlíky ultra soft a ultra air sme zámerne vybrali silikónový materiál, pretože je to bezpečný a inertný materiál, bežne používaný v zdravotníckych aplikáciách, bez obsahu nebezpečných chemikálií, endokrinných aktívnych látok (napr. BPA) a alergénov.
4.9
z 5
651
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
MaxAngie
20/04/2022
Slovensko
Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.
Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.
Výhody
Ľahký
Nevýhody
Žiadne
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air
Sany K.
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Poprve s ultra air.
Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.
Výhody
Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro
Nevýhody
Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Motášek 97
03/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Kvalitní dudlík
S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.
Výhody
Vzdušnost, vzhled, cena.
Nevýhody
Asi nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA ukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania