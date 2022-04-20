Nechajte pokožku dieťaťa dýchať
Bez obsahu BPA
2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*
6-18 m
Otvory v náustnom štíte vetrajú pokožku vášho dieťaťa, čím ju udržiavajú suchšiu a zaisťujú maximálne upokojujúce pohodlie.
Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.
Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.
4.9
z 5
651
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
MaxAngie
20/04/2022
Slovensko
Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.
Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.
Výhody
Ľahký
Nevýhody
Žiadne
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air
Sany K.
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Poprve s ultra air.
Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.
Výhody
Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro
Nevýhody
Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Motášek 97
03/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Kvalitní dudlík
S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.
Výhody
Vzdušnost, vzhled, cena.
Nevýhody
Asi nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).
Na základe výsledkov spotrebiteľského testu v USA (2023, n = 201).
Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).
V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.