Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
Prémiová starostlivosť o citlivú pokožku s ohybným náustným štítom. 9 z 10 rodičov súhlasí: moje dieťa nemá podráždenie pokožky po tom, ako začalo používať cumlík ultra soft.** Upokojujúca úľava je vždy nablízku, bez ohľadu na to, kto sa o dieťa stará. Teraz obsahuje až 80 % materiálov rastlinného pôvodu.*
Pre citlivú pokožku
Bez obsahu BPA
2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*
0 – 6 m
Detská pokožka potrebuje mimoriadnu starostlivosť. Technológia mäkkého náustného štítu kopíruje prirodzené krivky tváre vášho dieťaťa, takže sa na pokožke vyskytuje menej škvŕn a menej podráždenia**. Náš zaoblený náustný štít minimalizuje tlak na tvár pre väčšiu jemnosť.
Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.
Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.
4.9
z 5
345
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Barbora K.
10/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Super příjemné šidítko
Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.
Výhody
Měkky dudlíček a lehký do pusinky
Nevýhody
Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-10
Anna133
07/01/2026
Česká republika
Spokojená recenze
Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design
Výhody
Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design
Nevýhody
Nenašla jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2024-12-07
akjamaj
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Dudlíky Philips AVENT Ultra soft
Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.
Výhody
kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-12-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-12-04
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).
87 % súhlasilo, že ich dieťa po začatí používania cumlíka Philips Avent ultra soft nepociťovalo podráždenie pokožky (2023, n = 201).
Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).
V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.