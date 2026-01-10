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Všetky rady

  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
  • Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku

Philips Avent Cumlíkultra soft

SCF091/43

4.9

| (345) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt

Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku

Prémiová starostlivosť o citlivú pokožku s ohybným náustným štítom. 9 z 10 rodičov súhlasí: moje dieťa nemá podráždenie pokožky po tom, ako začalo používať cumlík ultra soft.** Upokojujúca úľava je vždy nablízku, bez ohľadu na to, kto sa o dieťa stará. Teraz obsahuje až 80 % materiálov rastlinného pôvodu.*

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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Navrhnuté na zníženie podráždenia pokožky**

Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku

  • Pre citlivú pokožku

  • Bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*

  • 6-18 m

Mäkký a ohybný náustný štít znižuje podráždenie**

Mäkký a ohybný náustný štít znižuje podráždenie**

Detská pokožka potrebuje mimoriadnu starostlivosť. Technológia mäkkého náustného štítu kopíruje prirodzené krivky tváre vášho dieťaťa, takže sa na pokožke vyskytuje menej škvŕn a menej podráždenia**. Náš zaoblený náustný štít minimalizuje tlak na tvár pre väčšiu jemnosť.

Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny

Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny

Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.

Obľúbené bábätkami s 98 % prijatím cumlíkov***

Obľúbené bábätkami s 98 % prijatím cumlíkov***

Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

345

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

10/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super příjemné šidítko

Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.

Výhody

Měkky dudlíček a lehký do pusinky

Nevýhody

Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-10

07/01/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojená recenze

Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design

Výhody

Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design

Nevýhody

Nenašla jsem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2024-12-07

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlíky Philips AVENT Ultra soft

Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.

Výhody

kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2025-12-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Date of Use 2025-12-04

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).

  2. 87 % súhlasilo, že ich dieťa po začatí používania cumlíka Philips Avent ultra soft nepociťovalo podráždenie pokožky (2023, n = 201).

  3. Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).

  4. V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.

  5. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.