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Všetky rady

  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
  • Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent ultra softCumlík

SCF092/02

4.9
| (345) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka
Poskytnite citlivej pokožke starostlivosť pomocou cumlíka Philips Avent ultra soft. Veľmi mäkká* a ohybná vrchná časť kopíruje krivky líc dieťatka, zanecháva na pokožke menej odtlačkov a známok podráždenia.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Menej odtlačkov a známok podráždenia na pokožke

Náš najjemnejší cumlík pre citlivú pokožku vášho dieťatka

  • Výnimočne mäkký a ohybný

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 1 kusy

  • 0 – 6 M

Mäkký a ohybný náustný štít

Mäkký a ohybný náustný štít

Detská pokožka si vyžaduje výnimočnú starostlivosť. Vďaka našej technológii náustného štítu dokáže tento cumlík kopírovať prirodzené krivky tváre dieťaťa. Vaše dieťatko bude mať na lícach menej odtlačkov a známok podráždenia.

98 % prijatie cumlíka*

98 % prijatie cumlíka*

Keď sme sa spýtali rodičov, ako ich dieťatká reagujú na naše textúrované silikónové cumlíky, v priemere 98 % z nich sa vyjadrilo, že ich dieťa cumlíky Philips Avent ultra soft a ultra air prijíma.

Zaoblený kotúč

Zaoblený kotúč

Náš zaoblený náustný štít minimalizuje tlak na líca dieťaťa, takže je ešte jemnejší k pokožke.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

345

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

10/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super příjemné šidítko

Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.

Výhody

Měkky dudlíček a lehký do pusinky

Nevýhody

Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

07/01/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojená recenze

Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design

Výhody

Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design

Nevýhody

Nenašla jsem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlíky Philips AVENT Ultra soft

Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.

Výhody

kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA ukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft.

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.