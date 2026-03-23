Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku
Prémiová starostlivosť o citlivú pokožku s ohybným náustným štítom. 9 z 10 rodičov súhlasí: moje dieťa nemá podráždenie pokožky po tom, ako začalo používať cumlík ultra soft.** Upokojujúca úľava je vždy nablízku, bez ohľadu na to, kto sa o dieťa stará. Teraz obsahuje až 80 % materiálov rastlinného pôvodu.*
Kryt, ktorý žiari v tme
Bez obsahu BPA
2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*
0 – 6 m
Detská pokožka potrebuje mimoriadnu starostlivosť. Technológia mäkkého náustného štítu kopíruje prirodzené krivky tváre vášho dieťaťa, takže sa na pokožke vyskytuje menej škvŕn a menej podráždenia**. Náš zaoblený náustný štít minimalizuje tlak na tvár pre väčšiu jemnosť.
Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.
Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.
5.0
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JRace3
23/03/2026
Česká republika
Svítící pomocník
Dudlík má moc hezký design a velkou výhodou je, že v noci svítí, takže ho v postýlce snadno najdeš a dítě se při hledání tolik nevzbudí. Syn je ale vybíravý a zatím ho nepřijal. Od narození je zvyklý jen na jeden typ a velikost. Škoda, ale třeba mu časem přijde na chuť.
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-23
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-23
Stella135
20/03/2026
Česká republika
Neocenitelný pomocník
Svítící dudlík je naprosto skvělá věc. V noci odpadá složité hledání, mírné světlo naprosto jasně indikuje, kde se dudlík nachází. V balení jsou 2 kusy, což je výhodné pro případ, že dítě třeba na jednom leží a tím pádem jeho světelný efekt je naprosto k ničemu. Tvarově část do pusy dítěte byla přijata bez potíží, k designu nemám výhrady ani já ani syn. Za nás je to tedy skvělý výrobek a oproti jiným není třeba dudlík před použitím "nasvěcovat", ale mírné světlo vydává celou noc sám od sebe. Rozhodně doporučuji a i když doufám, že se dudlíku brzy zbavíme, vlastně mě celkem dost tahle varianta baví.
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční
Date of Use 2025-02-20
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční
Date of Use 2025-02-20
Renecek
10/03/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Osvícení, design, material
Dudlík je dobře tvarovaný že ho dítě nemá nikde otlačený ani po něm nemá červené fleky kolem pusy, Jeho upracovaní i design jsou naprosto luxusní, dítě včetně mě dudlík pohodlně v noci najde díky jeho nasvícení. Nemam mu co vytknout možná jen kdyby bylo na výběr více barevných variant
Výhody
Design, materiál, nasviceni
Nevýhody
Barevné varianty
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-10
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe)
87 % súhlasilo, že ich dieťa po začatí používania cumlíka Philips Avent ultra soft nepociťovalo podráždenie pokožky (2023, n = 201)
Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201)
V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania