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Všetky rady

  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
  • Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent cumlíkSoothie cumlík

SCF099/22

4.5
| (43) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
Cumlík Philips Avent Soothie je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil krivkám tváre bábätka. Jeho zaoblený kotúč v tvare srdca nebude narážať do nošteka. Cumlík Soothie je vyrobený zo silikónu na lekárske použitie a distribuovaný v nemocniciach po celej Európe*
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Flexibilný silikón vhodný na medicínske použitie

Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka

  • Jednodielna silikónová konštrukcia

  • 0 – 6 m

  • Bez obsahu BPA

  • 2 ks

Sleduje krivky tváre vášho dieťaťa pre väčšie pohodlie

Sleduje krivky tváre vášho dieťaťa pre väčšie pohodlie

Špeciálny zakrivený štít v tvare srdca je navrhnutý tak, aby sledoval prirodzené krivky tváre vášho dieťaťa, a poskytoval tak maximálne pohodlie bez toho, aby narážal do jeho malého nošteka.

Jednodielna konštrukcia, vyrobené zo 100 % silikónu na zdravotnícke účely

Jednodielna konštrukcia, vyrobené zo 100 % silikónu na zdravotnícke účely

Cumlík má trvanlivú jednodielnu konštrukciu a celý je vyrobený z flexibilného lekárskeho silikónu. Náš tím odborníkov ho špeciálne vytvoril pre vášho novorodenca vo veku 0 – 6 mesiacov

Distribuovaný v nemocniciach po celej Európe*

Distribuovaný v nemocniciach po celej Európe*

Sortiment cumlíkov Philips Avent Soothie sa distribuuje do nemocníc v celej Európe. Spoliehajú sa naň lekári aj sestry pri upokojovaní novorodencov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

43

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Nevýhody

Żadnych wad

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

23/12/2021

Polska

Polska

Ekstra smoczek

Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.

Výhody

Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

21/12/2021

Polska

Polska

Fantastyczny smoczek!

Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%

Výhody

Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny

Nevýhody

Nie zauważyłam żadnych wad

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Všetky naše cumlíky majú rovnaký tvar, jednodielnu konštrukciu a materiál a sú dodávané s rôznymi tvarmi štítov vrátane tých, ktoré sú distribuované do nemocníc po celej Európe.

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.