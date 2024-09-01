Tento produkt už nie je dostupný
Jednodielna silikónová konštrukcia
0 – 6 m
Bez obsahu BPA
2 ks
Špeciálny zakrivený štít v tvare srdca je navrhnutý tak, aby sledoval prirodzené krivky tváre vášho dieťaťa, a poskytoval tak maximálne pohodlie bez toho, aby narážal do jeho malého nošteka.
Cumlík má trvanlivú jednodielnu konštrukciu a celý je vyrobený z flexibilného lekárskeho silikónu. Náš tím odborníkov ho špeciálne vytvoril pre vášho novorodenca vo veku 0 – 6 mesiacov
Sortiment cumlíkov Philips Avent Soothie sa distribuuje do nemocníc v celej Európe. Spoliehajú sa naň lekári aj sestry pri upokojovaní novorodencov.
4.5
z 5
43
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Nevýhody
Żadnych wad
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Patcyrja
23/12/2021
Polska
Ekstra smoczek
Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.
Výhody
Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
w.wodo
21/12/2021
Polska
Fantastyczny smoczek!
Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%
Výhody
Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny
Nevýhody
Nie zauważyłam żadnych wad
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Všetky naše cumlíky majú rovnaký tvar, jednodielnu konštrukciu a materiál a sú dodávané s rôznymi tvarmi štítov vrátane tých, ktoré sú distribuované do nemocníc po celej Európe.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.