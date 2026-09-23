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SCF099/27
Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka
Mäkké a ohybné cumlíky Philips Avent Soothie Heart nebudú narážať do nosa dieťaťa. Jednodielný tvar zo silikónu na zdravotnícke účely s puzdrom na opakované použitie vyrobeným z 90 % z rastlinných materiálov.*
Jednodielna silikónová konštrukcia
Bez obsahu BPA
2 ks
0 – 6 m
Špeciálny náustný štít v tvare srdca je navrhnutý tak, aby sledoval prirodzené krivky tváre vášho dieťaťa, a poskytoval tak maximálne pohodlie bez toho, aby narážal do jeho malého nošteka.
Odolný jednodielny dizajn je celý vyrobený z ohybného silikónu na zdravotnícke účely. Náš tím odborníkov ho vytvoril špeciálne pre novorodencov od 0 do 6 m.
Soothie je symetrický, okrúhly cumlík navrhnutý tak, aby anatomicky zapadol do úst dieťaťa a pomohol znížiť tlak medzi jazykom a ústami. Cumlík Philips Avent Soothie je nezávisle akreditovaný nadáciou Oral Health Foundation.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Prístup založený na hmotnostnej rovnováhe.
Všetky naše cumlíky Soothie majú rovnaký tvar cumlíka a jednodielny dizajn a dodávajú sa s rôznymi tvarmi náustných štítov vrátane tých, ktoré sa distribuujú v nemocniciach v USA.
V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.