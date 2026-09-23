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  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
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Philips Avent CumlíkSoothie

SCF099/27

Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka

Mäkké a ohybné cumlíky Philips Avent Soothie Heart nebudú narážať do nosa dieťaťa. Jednodielný tvar zo silikónu na zdravotnícke účely s puzdrom na opakované použitie vyrobeným z 90 % z rastlinných materiálov.*

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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Flexibilný cumlík zo silikónu na zdravotnícke účely

Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre bábätka

  • Jednodielna silikónová konštrukcia

  • Bez obsahu BPA

  • 2 ks

  • 0 – 6 m

Kopíruje krivky tváre a zisťuje pohodlie dieťaťa

Kopíruje krivky tváre a zisťuje pohodlie dieťaťa

Špeciálny náustný štít v tvare srdca je navrhnutý tak, aby sledoval prirodzené krivky tváre vášho dieťaťa, a poskytoval tak maximálne pohodlie bez toho, aby narážal do jeho malého nošteka.

Jednodielny dizajn, vyrobený zo 100 % silikónu na zdravotnícke účely

Jednodielny dizajn, vyrobený zo 100 % silikónu na zdravotnícke účely

Odolný jednodielny dizajn je celý vyrobený z ohybného silikónu na zdravotnícke účely. Náš tím odborníkov ho vytvoril špeciálne pre novorodencov od 0 do 6 m.

Symetrický, okrúhly cumlík

Symetrický, okrúhly cumlík

Soothie je symetrický, okrúhly cumlík navrhnutý tak, aby anatomicky zapadol do úst dieťaťa a pomohol znížiť tlak medzi jazykom a ústami. Cumlík Philips Avent Soothie je nezávisle akreditovaný nadáciou Oral Health Foundation.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Prístup založený na hmotnostnej rovnováhe.

  2. Všetky naše cumlíky Soothie majú rovnaký tvar cumlíka a jednodielny dizajn a dodávajú sa s rôznymi tvarmi náustných štítov vrátane tých, ktoré sa distribuujú v nemocniciach v USA.

  3. V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.

  4. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.