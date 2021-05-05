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  • Ortodontické

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPriehľadné cumlíky

SCF120/01

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ortodontické
Ortodontické, skladacie a symetrické cumlíky na fľaše Avent rešpektujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa. Všetky cumlíky Avent sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Sfarbenie sa môže časom meniť.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Štýlový dizajn, krištáľovo čistý vzhľad.

Ortodontické

  • 0 – 3 m

Bezpečnostné krúžkové uško

Bezpečnostné krúžkové uško

Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent v ľubovoľnom okamihu

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.

Výhody

Hodně dlouho vydrží.Nepadá.

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Průhledné dudlíky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Průhledné dudlíky

07/12/2015

Polska

Polska

SUPER SMOK ;)

smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Przezroczyste smoczki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Przezroczyste smoczki

15/05/2012

Polska

Polska

genialny

smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Przezroczyste smoczki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Przezroczyste smoczki

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  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 