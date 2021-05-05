Tento produkt už nie je dostupný
0 – 3 m
Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent v ľubovoľnom okamihu
Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.
Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Výhody
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Průhledné dudlíky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Průhledné dudlíky
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.