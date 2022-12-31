Tento produkt už nie je dostupný
SCF124/01
Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
Cumlík Philips Avent Classic dokáže uspokojiť potreby vášho drobčeka nepretržite. Ortodontický stlačiteľný cumlík je dostupný v širokej škále farieb a rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.
Pre to najzákladnejšie pohodlie
0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
Hodnotenie
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Výrobca roka 2014
Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012