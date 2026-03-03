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  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
  • Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventModerné cumlíky Freeflow

SCF132/32

Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku
Ortodontické, skladacie a symetrické cumlíky na fľaše Avent rešpektujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa. Všetky cumlíky Avent sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Sfarbenie sa môže časom meniť.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Krytky Freeflow a moderné súčasné motívy.

Prídavný prietok vzduchu pre citlivú pokožku

  • 0 – 6 m

Bezpečnostné krúžkové uško

Bezpečnostné krúžkové uško

Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent v ľubovoľnom okamihu

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.

Technické špecifikácie

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  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 