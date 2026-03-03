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SCF132/32
0 – 6 m
Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent v ľubovoľnom okamihu
Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.
Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.
Hodnotenie
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.