3 dávky
Vnútorný diel možno odstrániť a premeniť ho tak na šikovný pohár na desiatu
Dávkovač sušeného mlieka Philips Avent obsahuje 3 dopredu odmerané dávky sušeného mlieka a je tak ideálny na cestovanie
Všetky diely sa dajú jednoducho čistiť – sú sterilizovateľné, vhodné do mikrovlnnej rúry a umývačky riadu
4.9
z 5
14
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Unavena_mama_55
14/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Super praktický dávkovač na sušené mléko
Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.
Výhody
praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy
Nevýhody
žádné :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
barakuda7
16/06/2015
Polska
Niezbędny codziennik
Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dozownik mleka w proszku