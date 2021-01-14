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Philips AventDávkovač sušeného mlieka

SCF135/06

4.9
| (14) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ideálny na cestovanie
Táto jednotka uchová 3 vopred odmerané dávky sušeného mlieka v samostatných priehradkách. Keď ste pripravení na kŕmenie, stačí nasypať prášok do dojčenskej fľaše s prevarenou vychladnutou vodou. Po odstránení vnútorných vložiek ju možno použiť ako misku alebo nádobu na odkladanie.
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Bez obsahu BPA

Ideálny na cestovanie

  • 3 dávky

Vnútorný diel možno odstrániť

Vnútorný diel možno odstrániť

Vnútorný diel možno odstrániť a premeniť ho tak na šikovný pohár na desiatu

Uchová dostatočnú sušenú dávku na tri kŕmenia 260 ml/ 9 oz

Uchová dostatočnú sušenú dávku na tri kŕmenia 260 ml/ 9 oz

Dávkovač sušeného mlieka Philips Avent obsahuje 3 dopredu odmerané dávky sušeného mlieka a je tak ideálny na cestovanie

Celý dávkovač je sterilizovateľný, vhodný do mikrovlnnej rúry a umývačky riadu

Všetky diely sa dajú jednoducho čistiť – sú sterilizovateľné, vhodné do mikrovlnnej rúry a umývačky riadu

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

14

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

14/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super praktický dávkovač na sušené mléko

Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.

Výhody

praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy

Nevýhody

žádné :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

16/06/2015

Polska

Polska

Niezbędny codziennik

Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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