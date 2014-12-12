Tento produkt už nie je dostupný
SCF142/00
Aby ich malé rúčky pohodlne udržali
Poháre možno používať bez držadiel aj s nimi
Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem sklenených fliaš a pohára umožňujúceho piť ako dospelí/môjho prvého pohára pre veľké deti sú kompatibilné. Môžete ich tak kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym vývojovým potrebám vášho batoľaťa.
3.2
z 5
11
Recenzie
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia