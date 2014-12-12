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  • Pre samostatné pitie
  • Pre samostatné pitie
  • Pre samostatné pitie
  • Pre samostatné pitie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDržadlá na učenie pitia z hrnčeka

SCF142/00

3.2
| (11) Recenzie
Pre samostatné pitie
Držadlá na učenie sa nasadzujú na dojčenské fľaše a hrnčeky Philips Avent a uľahčujú tak samostatné pitie v každej fáze. Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, takže hrnčeky možno používať s držadlami aj bez nich. Dostupné sú v zelenej a oranžovej farbe.
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Jednoducho odnímateľné držadlá na hrnčeky

Pre samostatné pitie

Prispôsobený tvar

Aby ich malé rúčky pohodlne udržali

Ľahko sa nasadia a zložia

Poháre možno používať bez držadiel aj s nimi

Kompatibilné s fľašami a pohármi Philips Avent

Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem sklenených fliaš a pohára umožňujúceho piť ako dospelí/môjho prvého pohára pre veľké deti sú kompatibilné. Môžete ich tak kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym vývojovým potrebám vášho batoľaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.2

z 5

11

Recenzie

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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