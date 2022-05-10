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  • Jednoduché čistenie a starostlivosť o výrobky na kŕmenie detí
  • Jednoduché čistenie a starostlivosť o výrobky na kŕmenie detí
  • Jednoduché čistenie a starostlivosť o výrobky na kŕmenie detí

Philips AventKefka na fľaše a cumlíky

SCF145/06

4.8
| (18) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Jednoduché čistenie a starostlivosť o výrobky na kŕmenie detí
Kefka na fľaše Philips Avent má špeciálne tvarovanú hlavu kefky a špičku rukoväte na účinné vyčistenie všetkých typov fliaš, cumlíkov a produktov na kŕmenie. Odolné a husté vlákna výrobky vyčistia bezpečne a bez poškriabania.
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Čistiaca kefka Philips Avent

Jednoduché čistenie a starostlivosť o výrobky na kŕmenie detí

  • Príslušenstvo k fľašiam

Kefka na fľaše so zakrivenou hlavicou kefky pre jednoduché čistenie

Kefka na fľaše so zakrivenou hlavicou kefky pre jednoduché čistenie

Špeciálne zakrivená hlavica kefky a tvarovaný hrot úchytky dosiahnu do kútov všetkých typov fliaš, cumlíkov aj produktov na kŕmenie a zaistia dôkladné vyčistenie.

Jedinečný dizajn rukoväti a špičky

Zakrivená hlavica kefky a tvarovaný hrot úchytky dosiahnu do kútov všetkých typov fliaš so širokým hrdlom. Tvarovaný hrot umožňuje čistenie vnútra cumlíkov.

Odolné a husté vlákna pre dôkladné čistenie

Odolné a husté vlákna umožnia dôkladné vyčistenie všetkých fliaš, cumlíkov a ďalších produktov na kŕmenie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

18

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla

Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!

Výhody

Kvalitní, dlouho vydrží!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

28/10/2021

Česká republika

Česká republika

Dela co ma

Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost!

Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)

Výhody

kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně

Nevýhody

o ničem nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

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