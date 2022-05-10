Príslušenstvo k fľašiam
Špeciálne zakrivená hlavica kefky a tvarovaný hrot úchytky dosiahnu do kútov všetkých typov fliaš, cumlíkov aj produktov na kŕmenie a zaistia dôkladné vyčistenie.
Zakrivená hlavica kefky a tvarovaný hrot úchytky dosiahnu do kútov všetkých typov fliaš so širokým hrdlom. Tvarovaný hrot umožňuje čistenie vnútra cumlíkov.
Odolné a husté vlákna umožnia dôkladné vyčistenie všetkých fliaš, cumlíkov a ďalších produktov na kŕmenie
4.8
z 5
18
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Moury21
10/05/2022
Česká republika
Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla
Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!
Výhody
Kvalitní, dlouho vydrží!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Peca231
28/10/2021
Česká republika
Dela co ma
Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Anynysek
27/10/2021
Česká republika
Spokojenost!
Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)
Výhody
kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně
Nevýhody
o ničem nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky