Odnímateľný podnos na odkvapkávanie
Otvorený dizajn umožňuje voľné prúdenie vzduchu a ľahké vyparovanie vody, čím sa dosiahne najoptimálnejšie sušenie.
Odnímateľný podnos na odkvapkávanie na jednoduché vyliatie vody, ktoré umožňuje čisté vysušenie
Zmestia sa doň všetky výrobky, ktoré každý deň používate na kŕmenie bábätka: 8 fliaš, odsávačka mlieka a cumlíky. Kompatibilný so všetkými veľkosťami fliaš až do 330 ml (11 oz)
5.0
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
klarinka1991
10/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Odkapávač lahviček
Dobrý materiál, lehce skladný, omyvatelný, spousta mista
Výhody
Materiál
Nevýhody
Docela drahý
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan
Maja94
14/02/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek splnil mé očekávání
Výrobek je skvěly pomocník na dětské lahvičky :) jsem s nim moc spokojena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan
Nikola
23/04/2018
Česká republika
Naprosto prakticky
Snadno se cisti. Uplna spokojenost. Doporucuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan