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  • Čistejšie sušenie
  • Čistejšie sušenie
  • Čistejšie sušenie
  • Čistejšie sušenie

Philips AventStojan na sušenie

SCF149

5
| (9) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Čistejšie sušenie
Stojan na sušenie Philips Avent je navrhnutý tak, aby sa vaše detské fľaše a príslušenstvo sušili v čistejšom prostredí. Vďaka flexibilnému dizajnu, odpojiteľnému podnosu na odkvapkávanie a miestu na fľašu akejkoľvek veľkosti splní vaše každodenné potreby.
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Čistejšie sušenie

  • Odnímateľný podnos na odkvapkávanie

Otvorený dizajn, ktorý umožňuje voľné prúdenie vzduchu

Otvorený dizajn, ktorý umožňuje voľné prúdenie vzduchu

Otvorený dizajn umožňuje voľné prúdenie vzduchu a ľahké vyparovanie vody, čím sa dosiahne najoptimálnejšie sušenie.

Odnímateľný podnos na odkvapkávanie na jednoduché vyliatie vody

Odnímateľný podnos na odkvapkávanie na jednoduché vyliatie vody

Odnímateľný podnos na odkvapkávanie na jednoduché vyliatie vody, ktoré umožňuje čisté vysušenie

Kompatibilný so všetkými veľkosťami fliaš: 8 fliaš, odsávačka a cumlíky

Kompatibilný so všetkými veľkosťami fliaš: 8 fliaš, odsávačka a cumlíky

Zmestia sa doň všetky výrobky, ktoré každý deň používate na kŕmenie bábätka: 8 fliaš, odsávačka mlieka a cumlíky. Kompatibilný so všetkými veľkosťami fliaš až do 330 ml (11 oz)

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

9

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Odkapávač lahviček

Dobrý materiál, lehce skladný, omyvatelný, spousta mista

Výhody

Materiál

Nevýhody

Docela drahý

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek splnil mé očekávání

Výrobek je skvěly pomocník na dětské lahvičky :) jsem s nim moc spokojena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan

23/04/2018

Česká republika

Česká republika

Naprosto prakticky

Snadno se cisti. Uplna spokojenost. Doporucuji!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF149 Sušicí stojan

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