Tento produkt už nie je dostupný
To pravé pre novorodencov
0 – 2 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Kotúč cumlíka Mini je mimoriadne malý a ľahký, vhodný pre najmenšie bábätká do 2 mesiacov.
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
4.7
z 5
38
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Zuz1
25/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Super malý a měkký dudlík pro novorozence.
Dudlík má malý příjemný tvar s jednoduchým designem. Je měkký a vhodný i pro malé miminka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko
xantule
12/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Super dudlík pro novorozence
Dcera ho přijala velice rychle, i když byla zvyklá na jiný tvar dudlíku. Skvěle funguje na uklidnění. Nemá otlačené tváře od okrajů dudlíku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko
MagdalenaM
09/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Spokojené miminko
Stejně tak jako u prvního syna, tak i u druhého zvítězil tento dudlík mezi všemi ostatními. U druhého miminka se nám osvědčil už od prvních dnů života a moc nám pomohl v boji s usínáním.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Výrobca roka 2014
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012