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  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
  • Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík Mini

SCF151/02

4.7
| (38) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka
Cumlík Philips Avent Mini upokojí najmenšie bábätká do veku 2 mesiacov. Malý ľahký plochý diel, tzv. štít, sa pohodlne prispôsobí tváričke novorodenca a nedotýka sa nosa. Ortodontický stlačiteľný cumlík rešpektuje vývin ústneho podnebia vášho drobčeka.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Pohodlný a dokonalý pre novorodencov

Výnimočne malý a ľahký pre vášho drobčeka

  • To pravé pre novorodencov

  • 0 – 2 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Extra malé a ľahké pre najmenšie bábätká

Extra malé a ľahké pre najmenšie bábätká

Kotúč cumlíka Mini je mimoriadne malý a ľahký, vhodný pre najmenšie bábätká do 2 mesiacov.

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

38

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2

25/03/2019

Česká republika

Česká republika

Super malý a měkký dudlík pro novorozence.

Dudlík má malý příjemný tvar s jednoduchým designem. Je měkký a vhodný i pro malé miminka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko

12/03/2019

Česká republika

Česká republika

Super dudlík pro novorozence

Dcera ho přijala velice rychle, i když byla zvyklá na jiný tvar dudlíku. Skvěle funguje na uklidnění. Nemá otlačené tváře od okrajů dudlíku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojené miminko

Stejně tak jako u prvního syna, tak i u druhého zvítězil tento dudlík mezi všemi ostatními. U druhého miminka se nám osvědčil už od prvních dnů života a moc nám pomohl v boji s usínáním.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF151/01 Mini šidítko

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Výrobca roka 2014

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  4. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  5. Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012