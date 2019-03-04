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Všetky rady

  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
  • Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventNiplette™

SCF152/01

4
| (6) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
Niplette™ pomáha mamičkám s plochými alebo vpadnutými bradavkami pri dojčení. Tento jedinečný a revolučný nástroj poskytuje jednoduché, nechirurgické a dlhotrvajúce riešenie. Už za niekoľko týždňov neprerušovaného používania zostane bradavka vztýčená.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

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Klinicky overené výsledky*

Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky

  • Nechirurgický prístup

  • Na ploché alebo vpadnuté bradavky

  • 1 Niplette a 2 abs. vlož. do podprsenky

Pomôcka na ploché alebo vpadnuté bradavky

Pomôcka na ploché alebo vpadnuté bradavky

Vpadnuté alebo vpáčené bradavky sa vyskytujú až u 10 % žien, spôsobujú psychické ťažkosti a matke aj dieťaťu sťažujú dojčenie. Bábätko má pri saní bradavku vytiahnuť von. Ak nie, Niplette™ je jednoduché, pohodlné riešenie, ktoré môže pomôcť. Táto pomôcka umožňuje ženám s plochými alebo vpadnutými bradavkami pohodlne dojčiť bez potreby invazívneho chirurgického zákroku*. Tvorí ho priesvitná dutina na bradavky s tesniacim lemom, ktorá je spojená s ventilom a otvorom na striekačku.

Ideálne používanie pred prvými 6 mesiacmi tehotenstva alebo počas nich

V ideálnom prípade by sa mal Niplette používať pred tehotenstvom a nosiť v 8-hodinových intervaloch cez deň alebo v noci*. Ak prsníky nie sú veľmi citlivé, môže sa používať aj počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva, aby sa dosiahla trvalá korekcia, alebo po narodení bábätka, niekoľko minút pred každým dojčením. Niplette vytiahne bradavku von, aby sa bábätko mohlo ľahko prisať, a pomôže začať s dojčením počas niekoľkých prvých dní. Trvalú kozmetickú korekciu je možné potom realizovať po skončení dojčenia. V takom prípade je možné Niplette opäť z času na čas aplikovať.

Jednoduchý postup

Jednoduchý postup

Prísavka sa jednou rukou podrží na prsnom dvorci a pomocou striekačky s objemom 5 ml sa odsaje vzduch, aby sa bradavka vtiahla do prísavky. Odsávanie je plne pod kontrolou a bradavku môžete ťahať takou silou, ktorá vám bude vyhovovať. Po vytiahnutí bradavky je možné opatrne oddeliť striekačku od ventilu, pokračovať s bežnými aktivitami a nosiť zariadenie Niplette diskrétne v podprsenke. Takéto používanie sa odporúča čo najviac na začiatku*.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

6

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3
2

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt na 100% splňuje účel.

Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF152/01 Niplette™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF152/01 Niplette™

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkcnost, vhodný již během těhotenství

[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF152/01 Niplette™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF152/01 Niplette™

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF152/01 Niplette™

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF152/01 Niplette™

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  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), Niplette: nástroj na nechirurgickú korekciu vpadnutých bradaviek, British Journal of Plastic Surgery (1994) zv. 47, strany 46 – 49