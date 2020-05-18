Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Malá veľkosť (15 mm)
2 ks
Chrániče bradaviek Philips Avent sú určené na použitie len pri zapálených alebo popraskaných bradavkách a musia sa používať podľa pokynov lekára.
Bábätko sa môže jednoducho prisať cez kryt s priliehavým utesnením.
Chrániče bradaviek Philips Avent sú vyrobené z mimoriadne jemného silikónu bez chuti a zápachu.
4.8
z 5
136
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Tyto kloboučky nás zachránili. Velikost akorát, že začátku byl boj správně nandat ale s praxí se bylo vcukuletu Jsou skvělé i při rozkousanych bradavkach.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/01 Chránič bradavek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/01 Chránič bradavek
Miiisaaa
01/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Výborný pomocník při kojení o
Pro ty co nemohou vydržet bolest při kojení je to přesně ideální pomocník, my ho nakonec moc často používat nemusíme
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/00 Chránič bradavek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/00 Chránič bradavek
Katy25
28/02/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Tento produkt naprosto splnil má očekávání
Chrániče bradavek jsou vyrobeny z velmi jemného, příjemného materiálu. Miminku sání přes ně vůbec nevadí. Tento produkt mi doporučila laktační poradkyně a velmi mi v kojení pomohly.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/00 Chránič bradavek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/00 Chránič bradavek
Táto časť obsahuje názory spotrebiteľov na produkty. Philips sa dištancuje od obsahu, ktorý do tejto časti zadali spotrebitelia, a v dôsledku toho akákoľvek technická informácia a rada týkajúca sa používania výrobku, ktorá je v ňom zahrnutá, nie je mienená ako oficiálna informácia od spoločnosti Philips.