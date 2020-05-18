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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventChránič bradaviek

SCF156/01

4.8
| (136) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Pomôže vám kojiť dlhšie
Chránič bradaviek Philips Avent SCF156/00 vyrobený z mimoriadne kvalitného, mäkkého, nezapáchajúceho silikónu bez chuti, ktorý počas dojčenia chráni boľavé a popraskané bradavky.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Starostlivosť o prsníky, ochrana zapálených bradaviek

Pomôže vám kojiť dlhšie

  • Stredná veľkosť (21 mm)

  • 2 ks

Chráni pred zápalom bradaviek pri kojení

Chrániče bradaviek Philips Avent sú určené na použitie len pri zapálených alebo popraskaných bradavkách a musia sa používať podľa pokynov lekára.

Jednoduché prisatie pre vaše bábätko

Bábätko sa môže jednoducho prisať cez kryt s priliehavým utesnením.

Vyrobené z mimoriadne jemného silikónu bez chuti a zápachu

Chrániče bradaviek Philips Avent sú vyrobené z mimoriadne jemného silikónu bez chuti a zápachu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

136

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Tyto kloboučky nás zachránili. Velikost akorát, že začátku byl boj správně nandat ale s praxí se bylo vcukuletu Jsou skvělé i při rozkousanych bradavkach.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/01 Chránič bradavek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/01 Chránič bradavek

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník při kojení o

Pro ty co nemohou vydržet bolest při kojení je to přesně ideální pomocník, my ho nakonec moc často používat nemusíme

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/00 Chránič bradavek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/00 Chránič bradavek

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt naprosto splnil má očekávání

Chrániče bradavek jsou vyrobeny z velmi jemného, příjemného materiálu. Miminku sání přes ně vůbec nevadí. Tento produkt mi doporučila laktační poradkyně a velmi mi v kojení pomohly.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/00 Chránič bradavek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF156/00 Chránič bradavek

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Táto časť obsahuje názory spotrebiteľov na produkty. Philips sa dištancuje od obsahu, ktorý do tejto časti zadali spotrebitelia, a v dôsledku toho akákoľvek technická informácia a rada týkajúca sa používania výrobku, ktorá je v ňom zahrnutá, nie je mienená ako oficiálna informácia od spoločnosti Philips.